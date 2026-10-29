Эксперт допустил подорожание смартфонов при введении регистрации IMEI

Введение обязательной регистрации IMEI смартфонов, ввезенных в Россию без таможенного оформления, может привести к росту цен на устройства. Такое мнение высказал эксперт в сфере информационной безопасности Евгений Царев.

По его словам, регистрация позволит контролировать уплату НДС. Технически реализовать такую систему несложно, однако пока остается вопрос о том, как именно ее будут внедрять, отмечает эксперт.

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