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29 октября, 17:15

Технологии

Эксперт допустил подорожание смартфонов при введении регистрации IMEI

Эксперт допустил подорожание смартфонов при введении регистрации IMEI

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Введение обязательной регистрации IMEI смартфонов, ввезенных в Россию без таможенного оформления, может привести к росту цен на устройства. Такое мнение высказал эксперт в сфере информационной безопасности Евгений Царев.

По его словам, регистрация позволит контролировать уплату НДС. Технически реализовать такую систему несложно, однако пока остается вопрос о том, как именно ее будут внедрять, отмечает эксперт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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