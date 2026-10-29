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29 октября, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 29 октября

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 29 октября

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Наиболее плотное движение 29 октября наблюдается на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра Москвы. Об этом сообщила ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Днем локальные затруднения ожидаются на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе, на Савеловской эстакаде, ТТК, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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