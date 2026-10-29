Одинокие россиянки с детьми столкнулись с новой схемой обмана в отелях Египта. Перед выездом им выставляют счета на сотни долларов за якобы поврежденные телевизоры. Пострадавших уже как минимум 10.

В одном из пятизвездочных отелей с туристки потребовали 850 долларов за битые пиксели на плазме. По словам потерпевшей, она даже не включала телевизор, при этом отель пригрозил полицией и не выпускал ее без оплаты.

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