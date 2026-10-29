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29 октября, 07:15

Общество

Преподаватель математики из Самары наказала свою ученицу за хитрость плохой оценкой

Преподаватель математики из Самары наказала свою ученицу за хитрость плохой оценкой

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Преподаватель математики из Самары наказала свою ученицу за хитрость плохой оценкой. Историю рассказала в социальных сетях сама педагог.

По словам педагога, девочка пропускала контрольные, но получала хорошие отметки за ответы у доски. По текущим оценкам выходила четверка, однако в конце четверти учительница решила отдельно проверить знания школьницы по теме "дроби", и та не справилась с заданиями.

Видео вызвало бурную дискуссию – под ним оставили больше 400 комментариев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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