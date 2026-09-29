29 сентября, 09:15Транспорт
В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 29 сентября
Наиболее плотное движение 29 сентября наблюдается на шоссе Энтузиастов, а также на Ярославском, Дмитровском и Ленинградском шоссе в сторону центра Москвы. Об этом рассказал главный специалист дежурной смены Ситуационного центра ЦОДД Дмитрий Надыкта.
Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице и Ленинградском шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.
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