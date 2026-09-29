Авиакомпании могут расширить "черные списки" пассажиров в России. Соответствующий пакет законов сенаторы внесли в Государственную думу.

В реестр предлагают включать пассажиров, которых привлекали за мелкое хулиганство, в том числе за нецензурную брань, агрессию, приставания, драки и порчу имущества. Также в список могут попасть пассажиры, которым суд назначил судебный штраф.

Для тех, кто уже был в реестре и повторно нарушил правила на борту, срок ограничения предлагают увеличить с 1 года до 3 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.