Путин заявил, что товарооборот между Россией и Белоруссией вырос на 12,5%

Товарооборот между Россией и Белоруссией вырос на 12,5% с начала года. Это хорошие показатели, заявил Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в своей резиденции в Ново-Огарево.

Путин отметил, что объем прямых инвестиций из России в Белоруссию составляет 4,5 миллиарда долларов. Также лидеры обратили внимание на развитие сотрудничества двух стран в сфере высоких технологий, включая микроэлектронику.

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