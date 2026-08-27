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27 августа, 12:45

Происшествия

МИД России призвал воздержаться от поездок в Непал из-за наводнения

МИД России призвал воздержаться от поездок в Непал из-за наводнения

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МИД России призвал воздержаться от посещения районов Непала, затронутых наводнением. По последним данным, двое россиян признаны пропавшими без вести, восемь не выходят на связь. Две туристки смогли связаться с консулами, решается вопрос об их эвакуации.

В российском посольстве заявили, что оказывают содействие всем соотечественникам в зоне бедствия. По данным туристического управления Непала, пропавшими без вести числятся 640 туристов, погибли 270 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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