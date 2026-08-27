Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 августа, 11:45

Туризм

Эксперт рассказал о турпотоке россиян в Непал

Эксперт рассказал о турпотоке россиян в Непал

В АТОР заявили, что в Непале нет организованных российских туристов

Очереди на заселение в российских отелях снизятся благодаря цифровому ID

РСТ рассказали, во сколько отелям обойдется внедрение цифрового ID в MAX

В РСТ заявили, что цифровой ID в мессенджере МАХ ускорит заселение в отели

Российские отели запустили технологию цифрового заселения через МАХ

Самый дешевый тур за 15 лет продали за 3,8 тыс рублей

Крупные российские отели начнут регистрировать гостей через цифровой ID в мессенджере МАХ

Новости регионов: спецборт МЧС вылетел в Амурскую область для эвакуации пострадавших

Заселение через МАХ станет обязательным для отелей от 50 номеров в России

До 15 тысяч туристов из России ежегодно посещают Непал. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов. По его словам, сейчас организованных туристов в месте схода селя практически нет.

Треккинговый сезон в Непале начинается в конце сентября или начале октября. Прямых перелетов между Россией и Непалом нет, поэтому туристам приходится добираться через арабские страны или Бишкек. В 2025 году турпоток из России в Непал вырос примерно на 10–15% по сравнению с предыдущим годом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика