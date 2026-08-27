Эксперт рассказал о турпотоке россиян в Непал

До 15 тысяч туристов из России ежегодно посещают Непал. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов. По его словам, сейчас организованных туристов в месте схода селя практически нет.

Треккинговый сезон в Непале начинается в конце сентября или начале октября. Прямых перелетов между Россией и Непалом нет, поэтому туристам приходится добираться через арабские страны или Бишкек. В 2025 году турпоток из России в Непал вырос примерно на 10–15% по сравнению с предыдущим годом.

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