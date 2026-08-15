На рынке "Горбушка" задержали четырех человек по делу о нелегальных криптообменниках

На рынке "Горбушка" в Москве прошли обыски. В результате были задержаны 4 человека.

Силовики дежурили у техномолла "Горбушкин двор" почти сутки. Правоохранители проверяли офисы на втором и третьем этажах, а также торговые помещения. Из здания вынесли несколько коробок и пакетов, предположительно с документами и оборудованием.

По предварительным данным, рейд связан с делом о нелегальных криптообменниках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

