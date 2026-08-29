8 граждан России числятся пропавшими без вести в районе стихийного бедствия в Непале, сообщили 29 августа в посольстве России в Китае. Еще трое граждан были эвакуированы в Непал из Тибетского автономного района. В районе ЧП продолжаются поисковые работы и оказывают помощь пострадавшим после наводнения.

Число погибших возросло до 626, около 2,5 тысячи человек числятся пропавшими без вести. Среди них 163 иностранца. Власти говорят, что стране потребуется до 5 миллиардов долларов на восстановление.

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