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29 августа, 09:30

Происшествия

Новости мира: лесной пожар возник в Турции

Новости мира: лесной пожар возник в Турции

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В Турции спасатели эвакуируют туристов из округа Фетхие. Там полыхает лесной пожар. Пламя постепенно подбирается к отелям. Из-за сильного ветра площадь возгорания стремительно увеличивается. Отдыхающие из России рассказали, что огонь бушует буквально в 300 метрах от их отеля, а из-за едкого дыма трудно дышать.

Число погибших в результате наводнения в Непале увеличилось до 626, пропавшими без вести числятся около 2 тысяч, среди них есть россияне. Местные власти увеличивают группировку спасателей, работающих на месте ЧП. Сильный сход селя в Тибетском автономном районе и наводнение на севере Непала случились в минувшую среду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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