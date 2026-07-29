Бесплатный провоз велосипедов в электричках введут в честь Ночного велофестиваля в Москве

1 и 2 августа пассажиры смогут бесплатно провозить велосипеды в поездах Центральной и Московско-Тверской пригородных пассажирских компаний. Акция приурочена ко второму Ночному велофестивалю в Москве.

Бесплатный провоз действует с 06:00 1 августа до 16:00 2 августа. Для прохода через турникеты необходимо оформить на станции отправления "нулевую квитанцию".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

