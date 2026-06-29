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29 июня, 09:30

Транспорт

Интенсивность движения на дорогах в Москве 29 июня составила 3 балла

Интенсивность движения на дорогах в Москве 29 июня составила 3 балла

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Утром 29 июня интенсивность движения на дорогах в Москве составила 3 балла. Такие данные приводит Ситуационный центр ЦОДД.

Наиболее плотное движение наблюдается на Ярославском, Дмитровском, Ленинградском шоссе в сторону центра и на внешней стороне МКАД в районе 68-го километра.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Рязанском проспекте, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Вечером ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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