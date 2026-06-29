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29 июня, 06:45

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Новости регионов: Красноярск накрыл густой туман

Новости регионов: Красноярск накрыл густой туман

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Красноярск накрыл густой туман. Местные жители публикуют видео в соцсетях. Енисей практически полностью пропал из вида. На городских трассах обстановка была непростая. Водителям приходилось снижать скорость, а на некоторых участках просто парковаться на обочине и ждать, пока туман рассеется.

В Приморье заметили крупную акулу. Двухметровая хищница плавала прямо у городского причала Находки. По словам специалистов, акул в этих водах быть не должно. Ранее они сюда не заплывали. Уникальный случай связан с глобальными изменениями климата.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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