29 июня, 07:15Безопасность
Финансовые организации в РФ обяжут проверять все транзакции через госсистему "Антифрод"
Финансовые организации в России будут обязаны проверять все транзакции через госсистему "Антифрод". При малейшем подозрении на обман перевод заблокируют на 6 часов. За этот период охлаждения россияне смогут аннулировать операцию.
Если банк проигнорирует регламент и переведет сбережения преступникам, он будет обязан полностью возместить клиенту ущерб в рамках возбужденного уголовного дела.
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