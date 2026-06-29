Финансовые организации в РФ обяжут проверять все транзакции через госсистему "Антифрод"

Финансовые организации в России будут обязаны проверять все транзакции через госсистему "Антифрод". При малейшем подозрении на обман перевод заблокируют на 6 часов. За этот период охлаждения россияне смогут аннулировать операцию.

Если банк проигнорирует регламент и переведет сбережения преступникам, он будет обязан полностью возместить клиенту ущерб в рамках возбужденного уголовного дела.

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