Новости Московского транспорта

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29 июня, 14:30

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Для удобства пассажиров скорректированы некоторые маршруты наземного транспорта и запущены специальные экспресс-маршруты. В ТиНАО автобусы № 256 теперь заезжают в поселок 1-й Дистанции Пути. Экспресс-маршруты запущены от станций метро "Войковская", "Строгино" и поселка Истра до 62-й городской больницы в "Сколково".

"С момента открытия московского городского вокзала Щербинка МЦД-2 пассажиры совершили более 7 миллионов поездок. Чтобы повысить уровень комфорта, по поручению Сергея Собянина мы развиваем железнодорожную инфраструктуру и постепенно приводим станции к высоким стандартам московского транспорта. На городских вокзалах есть все необходимое для удобных поездок", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Четыре маршрута речных электросудов уже интегрированы в систему навигации московского транспорта. К открытию нового направления подготовили 68 макетов указателей и разработали обновленные схемы речных маршрутов.

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