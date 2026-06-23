23 июня, 22:30Транспорт
Протяженность Рублево-Архангельской линии метро составит почти 28 км
Рублево-Архангельская линия метро протянется почти на 28 километров от делового центра "Москва-Сити" до Красногорска. Всего на новой ветке предусмотрено 12 станций.
В столице завершили проходку одного из ключевых участков линии – тоннеля между станциями "Строгино" и "Липовая Роща". Двухпутный тоннель длиной более 2 километров проложил тоннелепроходческий щит "Мария". Он прошел под МКАД и Арбатско-Покровской линией.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.