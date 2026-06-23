Протяженность Рублево-Архангельской линии метро составит почти 28 км

Рублево-Архангельская линия метро протянется почти на 28 километров от делового центра "Москва-Сити" до Красногорска. Всего на новой ветке предусмотрено 12 станций.

В столице завершили проходку одного из ключевых участков линии – тоннеля между станциями "Строгино" и "Липовая Роща". Двухпутный тоннель длиной более 2 километров проложил тоннелепроходческий щит "Мария". Он прошел под МКАД и Арбатско-Покровской линией.

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