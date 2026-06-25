Собянин: строим путепровод через трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

В Москве начали строить путепровод через трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. О проекте рассказал в мессенджере МАХ Сергей Собянин. Движение на время строительства не остановится, проезд организуют по временной схеме.

Путепровод соединит Проектируемый проезд № 816 с улицей Поляны и обеспечит жителям Коммунарки и Южного Бутова современную транспортную инфраструктуру. Эстакада длиной порядка 90 метров будет иметь по две полосы в каждом направлении с освещением, разделительным барьером и правоповоротным съездом на Калужское шоссе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.