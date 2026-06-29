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29 июня, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

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Станция "СберСити" Рублево-Архангельской линии метро готова более чем наполовину, сообщил Сергей Собянин. В основе дизайн-концепции строящейся станции – сочетание технологий и форм, вдохновленных живой природой. Новая ветка свяжет два крупнейших деловых квартала – ММДЦ "Москва-Сити" и "СберСити" на западе столицы.

"Город постоянно развивает инфраструктуру здравоохранения и строит объекты для оказания качественной медицинской помощи. Одной из таких площадок является Международный медицинский кластер в ИЦ "Сколково". На его территории при участии города построено 6 современных объектов – 5 больничных корпусов и здание апарт-отеля. Общая площадь объектов превышает 133 тысячи квадратных метров", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Завершена надвижка на путепроводе через железнодорожные пути на юге Москвы. Работы идут в рамках строительства финального – южного – участка МСД. Всего здесь построят и реконструируют 7,7 километра дорог.

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