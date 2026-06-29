Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Стартовала приемная кампания в колледжах. Для абитуриентов доступно рекордное количество бюджетных мест – около 50 тысяч. В коллежах также открыли новые направления обучения, актуальные для городской экономики.

"В рамках развития акушерско-гинекологической службы на смену устаревшим женским консультациям приходят Центры женского здоровья. Мы открыли уже 17-й центр – при больнице имени Вересаева. Это мультидисциплинарные клиники с самым современным оборудованием и квалифицированными специалистами. Особое внимание в работе центров уделяется профилактике онкологических заболеваний. За последние 2 года число выявленных случаев рака шейки матки на нулевых стадиях увеличилось в 2 раза, рака груди – в 5", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве запустили инновационный ИИ-сервис для неврологов. Он расшифровывает речь врача и пациента на приеме и заполняет нужные поля протокола. Это позволяет высвободить максимальное время на общение с пациентом.