Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июня, 14:30

Общество

Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

Собянин: обновленное здание школы в Южном Медведкове откроется 1 сентября

Заммэра Ракова сообщила о снижении числа троечников на ОГЭ в Москве

Рекордные 50 тысяч бюджетных мест открыли в столичных колледжах

Эксперт заявила о росте интереса к профессиональному образованию в России

Приемная кампания стартовала в колледжи Москвы 26 июня

Результаты ОГЭ стали известны для девятиклассников Москвы

Выпускники могут подобрать вузы под свои баллы ЕГЭ с помощью МЭШ

Собянин: в Москве строятся школы и детсады, которые примут более 76 тыс ребят

В Таганском районе обновляют исторические школы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Стартовала приемная кампания в колледжах. Для абитуриентов доступно рекордное количество бюджетных мест – около 50 тысяч. В коллежах также открыли новые направления обучения, актуальные для городской экономики.

"В рамках развития акушерско-гинекологической службы на смену устаревшим женским консультациям приходят Центры женского здоровья. Мы открыли уже 17-й центр – при больнице имени Вересаева. Это мультидисциплинарные клиники с самым современным оборудованием и квалифицированными специалистами. Особое внимание в работе центров уделяется профилактике онкологических заболеваний. За последние 2 года число выявленных случаев рака шейки матки на нулевых стадиях увеличилось в 2 раза, рака груди – в 5", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве запустили инновационный ИИ-сервис для неврологов. Он расшифровывает речь врача и пациента на приеме и заполняет нужные поля протокола. Это позволяет высвободить максимальное время на общение с пациентом.

Читайте также
образованиемедицинаобществогородвидео

Помогают ли видеоигры бороться с одиночеством?

Эксперты уверены: видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией

Читать
закрыть

Чем опасно использование патчей для лица?

В некоторых случаях они создают окклюзию

Читать
закрыть

Что известно о жестокой расправе над студентом из Омска?

Юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом

Читать
закрыть

Принесет ли субтропический гребень рекордную жару в Москву?

3 июля местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов

Читать
закрыть

Что известно о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье?

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками

Читать
закрыть

Чем подросткам заняться в рамках "Лета в Москве"?

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы ждет желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале организовала мероприятия до 5 июля

Читать
закрыть

Нужно ли обучать россиян езде на праворульных машинах?

Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей

Читать
закрыть

Как распознать мошенников при бронировании тура?

Важно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и задавать уточняющие вопросы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика