Роспотребнадзор поможет туристам, застрявшим в Турции из-за ANEX Tour

Столичный Роспотребнадзор готов оказать помощь туристам, которые столкнулись с проблемами из-за туроператора ANEX Tour.

Организация продолжала продажу билетов, несмотря на то, что разрешение на полеты в Россию у турецкого авиаперевозчика Air Anka истекло.

Из-за этого сотни человек накануне застряли в Турции, их рейсы отменили. В ведомстве отметили, что помогут составить и подать иски в суд.

