Спрос на отдых в Анапе вырос на 40% по сравнению с прошлым годом, однако пока остается ниже уровня 2024 года. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

В этом году курорт может принять от 3,8 до 4 миллионов туристов. Для сравнения, в 2024 году их было около 5,5 миллиона, а в 2025 году – всего 3 миллиона. По прогнозам РСТ, полное восстановление турпотока после ЧП с танкерами ожидается к 2027 году.

