Более 700 тысяч школьников посетили музеи Москвы за учебный год

Более 700 тысяч московских школьников и студентов колледжей приняли участие в музейных программах за этот учебный год. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Они посетили почти 1,5 тысячи федеральных и городских музеев.

Более 110 тысяч школьников приняли участие в проекте "Учебный день в музее", в рамках которого проводятся реальные уроки, интерактивы и интеллектуальные игры. Также школьники могли проверить знания в олимпиаде "Музеи. Парки. Усадьбы".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.