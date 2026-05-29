Новости спорта: Месси сыграет в 6-м Чемпионате мира в карьере

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси включен в заявку сборной Аргентины на Чемпионат мира по футболу. Также в состав может войти Криштиану Роналду. Оба футболиста могут стать первыми игроками, которые принимали участие в турнире 6 раз.

Сборная России по футболу уступила Египту в гостевом товарищеском матче 0:1. Единственный мяч на 65-й минуте забил Абдельрауф Мостафа. Результат игры будет учтен в рейтинге Международной федерации футбола.

На чемпионате мира по хоккею в Швейцарии сборная Канады разгромила США со счетом 4:0. В полуфинале канадцы сыграют с Финляндией, в другой паре встретятся Швейцария и Норвегия.

Об этих и других темах – в эфире телеканала Москва 24.