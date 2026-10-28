Москвичи могут арендовать самокаты без мобильного интернета

В центре Москвы ограничили работу мобильного интернета в связи с саммитом "Россия – Африка". При этом воспользоваться кикшерингом можно и без подключения к Сети, сообщил представитель сервиса Денис Балакирев.

Если интернет пропадет, приложение предложит начать поездку с помощью СМС. Сообщение будет заполнено автоматически, пользователю останется только подтвердить отправку.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.