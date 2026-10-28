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28 октября, 14:00

Спорт

В Москве расширят программу спортивных тренировок

В Москве расширят программу спортивных тренировок

Вагоны-рестораны на крыше и крытый водный комплекс появятся в "Олимпийском"

Больше 189 млрд рублей направят на строительство и ремонт столичных спортивных объектов

Основные работы в "Олимпийском" планируют завершить в 2027 году

49 спортивных объектов планируют возвести в Москве в ближайшие 3 года

Заммэра Горбенко: проект "Мой спортивный район" объединяет москвичей

Мэр Москвы: новый спортивный комплекс появится в Зябликове

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Москвичей пригласили на бесплатные тренировки по бадминтону

Новые дисциплины появятся в проектах "Спортивные выходные" и "Мой спортивный район". Бесплатные тренировки будут проводить на новых площадках, рассказал заммэра столицы Александр Горбенко.

Занятия будут рассчитаны на горожан с разным уровнем подготовки. Особое внимание уделят детско-юношескому спорту. В столице расширят календарь профильных соревнований.

Кроме того, в Москве создадут более 50 новых спортивных пространств, которыми можно будет пользоваться круглый год. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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