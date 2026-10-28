В Москве расширят программу спортивных тренировок

Новые дисциплины появятся в проектах "Спортивные выходные" и "Мой спортивный район". Бесплатные тренировки будут проводить на новых площадках, рассказал заммэра столицы Александр Горбенко.

Занятия будут рассчитаны на горожан с разным уровнем подготовки. Особое внимание уделят детско-юношескому спорту. В столице расширят календарь профильных соревнований.

Кроме того, в Москве создадут более 50 новых спортивных пространств, которыми можно будет пользоваться круглый год. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.