28 октября, 12:00Мэр Москвы
Собянин рассказал, как в Москве повышают продолжительность жизни горожан
Впервые в Москве средняя продолжительность жизни превысила 80 лет. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.
Как отметил мэр, среди ключевых факторов такого роста – профилактика заболеваний. В столице действует программа, которая помогает оценить риски здоровья, опередить тип старения, рассчитать биологический возраст и выявить показатели, которым необходимо уделить больше внимания. Такую диагностику прошли почти миллион человек за несколько месяцев.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.