Собянин рассказал, как в Москве повышают продолжительность жизни горожан

Впервые в Москве средняя продолжительность жизни превысила 80 лет. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Как отметил мэр, среди ключевых факторов такого роста – профилактика заболеваний. В столице действует программа, которая помогает оценить риски здоровья, опередить тип старения, рассчитать биологический возраст и выявить показатели, которым необходимо уделить больше внимания. Такую диагностику прошли почти миллион человек за несколько месяцев.

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