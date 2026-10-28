Москвичей предупредили об ограничениях мобильного интернета и движения в центре города

В связи с проведением третьего саммита "Россия – Африка" в Москве вводят ограничения движения и связи. Мобильный интернет может быть недоступен в пределах Третьего транспортного кольца.

С 10:00 в центре столицы перекрыли движение на участке от Тверского бульвара до Моховой улицы, а также на Петровке, Большой Никитской улице, Охотном Ряду, Ильинке и Варварке.

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