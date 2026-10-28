28 октября, 07:45Город
На ВДНХ начали намораживать лед для катка
На ВДНХ начали намораживать лед для катка на Главной аллее. Его площадь превысит 20 тысяч квадратных метров. Ледовые дорожки проложат вокруг фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок".
К зимнему сезону готовятся и на других площадках Москвы. На Северном речном вокзале оборудуют две ледовые дорожки, а в "Лужниках" монтируют конструкции для будущего катка. Даты открытия, расписание сеансов и стоимость билетов объявят ближе к началу сезона.
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.