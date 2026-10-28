На ВДНХ начали намораживать лед для катка на Главной аллее. Его площадь превысит 20 тысяч квадратных метров. Ледовые дорожки проложат вокруг фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок".

К зимнему сезону готовятся и на других площадках Москвы. На Северном речном вокзале оборудуют две ледовые дорожки, а в "Лужниках" монтируют конструкции для будущего катка. Даты открытия, расписание сеансов и стоимость билетов объявят ближе к началу сезона.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.