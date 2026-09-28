Эксперт по пожарной безопасности объяснил, что проверяют во время тренировочной эвакуации

Тренировочная эвакуация позволяет проверить, как сотрудники будут действовать в случае пожара, а также насколько исправны системы оповещения и первичные средства пожаротушения. Об этом рассказал эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко.

Решение о проведении тренировки принимает руководитель предприятия или ректор вуза. По инструкции такие эвакуации должны проходить два раза в год на основании приказа.

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