Собянин: "Московской электронной школе" исполнилось 10 лет

Платформе "Московская электронная школа" исполнилось 10 лет. О развитии МЭШ рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

По словам мэра, за 10 лет площадка стала крупнейшей цифровой образовательной платформой в стране. Ею уже пользуются более четверти российских школьников.

В электронной библиотеке МЭШ размещено почти 2 миллиона проверенных учебных материалов: видеоуроки, интерактивные приложения, художественная литература и другое. Также на платформе работает сервис "Портфолио учащегося", где собрана информация о достижениях ребенка в учебе, спорте и творчестве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.