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28 сентября, 07:45

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Усадьбу в Орлово-Давыдовском переулке выставили на продажу за 9 млрд рублей

Усадьбу в Орлово-Давыдовском переулке выставили на продажу за 9 млрд рублей

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Усадьбу в Орлово-Давыдовском переулке в Москве выставили на продажу за 9 миллиардов рублей. Комплекс площадью 5 тысяч квадратных метров расположен на участке в 2 гектара с историческим парком. Его построили в конце XIX века по заказу графа Сергея Орлова-Давыдова.

Историк-архивист Никита Брусиловский рассказал, что комплекс создавался как благотворительное учреждение и включал главный дом, флигели и служебные корпуса. На фасадах сохранились мозаичные иконы Святой Ольги и Святого Пантелеймона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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