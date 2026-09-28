Усадьбу в Орлово-Давыдовском переулке выставили на продажу за 9 млрд рублей

Усадьбу в Орлово-Давыдовском переулке в Москве выставили на продажу за 9 миллиардов рублей. Комплекс площадью 5 тысяч квадратных метров расположен на участке в 2 гектара с историческим парком. Его построили в конце XIX века по заказу графа Сергея Орлова-Давыдова.

Историк-архивист Никита Брусиловский рассказал, что комплекс создавался как благотворительное учреждение и включал главный дом, флигели и служебные корпуса. На фасадах сохранились мозаичные иконы Святой Ольги и Святого Пантелеймона.

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