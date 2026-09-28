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28 сентября, 07:30

Экономика

Цены на красную икру достигли 18–20 тыс рублей за килограмм

Цены на красную икру достигли 18–20 тыс рублей за килограмм

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Красная икра уже сейчас стоит до 18–20 тысяч рублей за килограмм. По данным аналитического центра Рыбного союза, в зависимости от вида рыбы за год деликатес подорожал в 1,5–2 раза.

В этом году на Дальнем Востоке выловили около 100 тысяч тонн лососевых против 335 тысяч тонн годом ранее. Из такого объема можно получить не более 2 тысяч тонн готовой икры при годовой потребности в 12–15 тысяч тонн.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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