28 сентября, 07:30Экономика
Россияне смогут пополнять счет через сторонний банкомат
Россияне смогут пополнять счет с помощью системы быстрых переводов через сторонний банкомат. Услуга заработает с 1 октября. Соответствующее указание зарегистрировано, сообщили в Центробанке.
При этом сумма внесенной наличности не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей – в течение суток и 200 тысяч рублей – за месяц. Сейчас внести наличные на счет можно через устройства своего банка или его партнеров.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.