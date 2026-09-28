Россияне смогут пополнять счет через сторонний банкомат

Россияне смогут пополнять счет с помощью системы быстрых переводов через сторонний банкомат. Услуга заработает с 1 октября. Соответствующее указание зарегистрировано, сообщили в Центробанке.

При этом сумма внесенной наличности не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей – в течение суток и 200 тысяч рублей – за месяц. Сейчас внести наличные на счет можно через устройства своего банка или его партнеров.

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