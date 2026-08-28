28 августа, 16:15Город
Тестовое голосование перед выборами в Москве прошло успешно
Тестовое голосование перед выборами в Москве прошло успешно. Большинство участников высказались за сохранение памятника поэту Александру Пушкину на прежнем месте – на Пушкинской площади.
Голосование проводили 28 августа, чтобы проверить, как система выдерживает большие нагрузки перед выборами в Госдуму, которые состоятся в сентябре. Электронные бюллетени выдавали несколько часов. В итоге система справилась.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.