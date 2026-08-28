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28 августа, 16:15

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Тестовое голосование перед выборами в Москве прошло успешно

Тестовое голосование перед выборами в Москве прошло успешно

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Более 700 тыс москвичей уже участвуют в выборе места для памятника Пушкину

Тестовое голосование перед выборами в Москве прошло успешно. Большинство участников высказались за сохранение памятника поэту Александру Пушкину на прежнем месте – на Пушкинской площади.

Голосование проводили 28 августа, чтобы проверить, как система выдерживает большие нагрузки перед выборами в Госдуму, которые состоятся в сентябре. Электронные бюллетени выдавали несколько часов. В итоге система справилась.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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