Губернатор Подмосковья сообщил о повреждениях поликлиники после атаки БПЛА

Утром 28 августа во время атаки БПЛА в Павловском Посаде был поврежден магазин "Магнит". Взрывной волной также повредило здание поликлиники, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во взрослом отделении выбито 46 окон, сильнее всего повреждены два кабинета. Детское отделение не повреждено. Временно приостановлена работа кабинета физиотерапии. Поликлиника продолжает принимать пациентов в штатном режиме.

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