В Москве выпустили тематические "Тройки" к 10-летию Музея русского импрессионизма

Московский метрополитен и Музей русского импрессионизма выпустили серию тематических карт "Тройка" к 10-летию музея. На картах разместили работы мастеров рубежа XIX–XX веков: "В парке" Константина Коровина, "Летний день" Константина Горбатова и "Интерьер комнаты" Станислава Жуковского.

Приобрести тематические "Тройки" можно на стойках "Живое общение" и во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская", "Трубная" и МЦК Измайлово.

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