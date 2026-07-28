Роспотребнадзор советует начать вакцинацию в сентябре для защиты от эпидемии

Роспотребнадзор рекомендовал охватить прививками до 60% населения, а для групп риска – не менее 75%. Вакцинацию советуют начинать в сентябре, когда обычно растет заболеваемость. Это поможет снизить риск эпидемии в осенне-зимний период.

В стране начали выпускать еще десять препаратов, которые раньше не производились, в том числе для лечения онкологии, эпилепсии и рассеянного склероза. Отечественные лекарства будут дешевле зарубежных аналогов. Это снизит зависимость от импорта и повысит доступность терапии для пациентов.

Нейросеть анализировала трансляции из 300 аудиторий в 22 регионах и помогла обнаружить подозрительные действия, которые затем подтвердили модераторы. Система использовалась впервые и показала эффективность в выявлении нарушений во время экзаменов. Это позволит ужесточить контроль и повысить честность проведения ЕГЭ в будущем.

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