Глава координационного совета профсоюза "Таксист" оценил шансы запуска женского такси

Женское такси имеет право на существование с учетом текущей политики агрегаторов, заявил председатель координационного совета профсоюза "Таксист" Андрей Попков.

Он напомнил, что подобная инициатива ранее уже тестировалась в Москве. По словам эксперта, отрасль сейчас сталкивается с серьезным дефицитом кадров. Решить проблему и привлечь новых водителей, включая женщин, поможет снижение комиссий агрегаторов, которые сейчас забирают себе слишком большой процент от заказов, добавил Попков.

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