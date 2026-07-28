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Новости

28 июля, 12:00

Происшествия

Новости мира: землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировали на юге Японии

Новости мира: землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировали на юге Японии

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Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на японском острове Кюсю. Подземные толчки зафиксировали в префектуре Кумамото. После землетрясения власти объявили угрозу цунами и призвали жителей прибрежных районов держаться подальше от берега.

Японское метеорологическое агентство также предупредило о вероятности сильных повторных толчков в ближайшие дни.

Американские дипломаты покинули заседание Совета безопасности ООН во время выступления представителя Франции. Так делегация США выразила протест против критики со стороны Парижа.

Конфликт возник после голосования по вопросу продления полномочий верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. США выступили против его переизбрания, а Франция поддержала кандидатуру и раскритиковала позицию Вашингтона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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