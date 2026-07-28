В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 28 июля

Наиболее плотное движение в Москве 28 июля наблюдается на Ярославском и Каширском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал. Об этом сообщил ведущий специалист ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице и Ленинградском шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

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