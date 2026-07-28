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28 июля, 07:45

Общество

Юрист предупредил о рисках покупки жилья на торгах

Юрист предупредил о рисках покупки жилья на торгах

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В квартире, купленной на торгах, могут быть зарегистрированы другие жильцы. Снять их с регистрационного учета бывает сложно, а разбирательство может затянуться на несколько лет. Об этом рассказал юрист по недвижимости Артур Рогов.

Кроме того, результаты торгов могут попытаться оспорить ранее неизвестные наследники. Долги за коммунальные услуги останутся за прежним владельцем, однако задолженность по взносам на капитальный ремонт перейдет к новому собственнику.

Несмотря на возможные риски, интерес к таким аукционам растет. Приобрести жилье на торгах можно в том числе с помощью ипотеки. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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