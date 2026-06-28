В Подмосковье начинается грибной сезон – в лесах уже появились лисички, маслята и подосиновики, чему способствует теплая и дождливая погода. Опытные грибники советуют отправляться на "тихую охоту" в Долгопрудный, Мытищи или Пушкино, но урожайность зависит от влажности и температуры.

Чтобы грибы принесли пользу, их нужно правильно обрабатывать: замораживать или сушить и перемалывать в порошок, так как хитин, содержащийся в грибах, не переваривается организмом и мешает усвоению витаминов. Неправильное приготовление даже условно съедобных грибов может привести к тяжелому отравлению, поэтому при первых симптомах нужно срочно обратиться к врачу.

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