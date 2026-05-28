Шойгу заявил о готовности России нанести удар по Киеву в любой момент

Удар по Киеву, о котором российская сторона предупреждала после атаки ВСУ на колледж в Старобельске, может быть нанесен в любой момент. Об этом заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

ВСУ нанесли удар при помощи БПЛА по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. В результате погиб 21 ребенок, еще более 60 детей пострадали.

