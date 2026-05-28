В Госдуме предложили запустить льготную ипотеку для научных сотрудников. Программа направлена на сохранение и привлечение высококвалифицированных научных кадров.

За основу предлагают взять модель действующей льготной ипотеки для IT-специалистов. Процентная ставка не должна быть выше 6% годовых. Чтобы сохранить такую ставку, заемщик должен продолжать работать в научной, образовательной или высокотехнологичной организации.

