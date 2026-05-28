Три новых маршрута запустят в проекте "Москва – область" 30 мая

В субботу, 30 мая, в столице запустят три новых маршрута проекта "Москва – область". Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. Один маршрут свяжет станцию метро "Ховрино" с Подрезково. Два других маршрута свяжут станцию метро "Алтуфьево" с Долгопрудным и Троицким.

Маршрут "Алтуфьево – Долгопрудный" будет кольцевым. Автобус из области будет сразу возвращаться в Москву без отстоя. На линиях будет работать современный низкопольный транспорт с системами климат-контроля, медиапанелями и USB-зарядками. Льготы для пассажиров с социальными картами москвича и жителя Московской области сохраняются.

