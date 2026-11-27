В случае падения на гололеде важно обратиться за медицинской помощью и при необходимости доставить пострадавшего в травмпункт. Даже вывих может сопровождаться отеком и привести к серьезным последствиям. Об этом рассказал врач высшей категории Иван Смирнов.

Чтобы избежать падений, нужно идти медленно, слегка согнув ноги и делая короткие частые шаги. Лучше выбирать обувь с рельефной подошвой. При падении следует прижать голову к груди, округлить спину и развести руки в стороны.

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