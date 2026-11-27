Сроки дальнейшего продления запрета на экспорт авиакеросина будут зависеть от баланса на внутреннем рынке. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Запрет продлили до конца марта 2027 года. Он распространяется в том числе на авиатопливо, приобретенное на биржевых торгах, но не затрагивает поставки в рамках международных межправительственных соглашений.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.