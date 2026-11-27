Работа снится москвичам чаще, чем кошмары и бывшие партнеры. Опрос провела сеть доставки суши и роллов.

42% опрошенных во сне работают, а некоторые даже успевают поругаться с начальством. Каждый пятый ходит на свидания, 18% общаются с бывшими партнерами. 34% во сне едят или пьют. Самым частым блюдом оказались роллы и суши, следом идут пицца, сладости, шашлык, шаурма и пельмени.

Кошмары снятся только 29% опрошенных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.